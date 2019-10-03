The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/2/2019KROMAH, VAMUYANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/2/2019KROMAH, VAMUYANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/2/2019KROMAH, VAMUYANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/2/2019KROMAH, VAMUYANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/2/2019PALYA, MARY ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/2/2019PARRISH, WALTER CLEMFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
10/2/2019PARRISH, WALTER CLEMRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
10/2/2019PARRISH, WALTER CLEMALC BEV/INTOX:ENDANGERHELD AT CCDC
10/2/2019PARRISH, WALTER CLEMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/2/2019SHIFFLETT, THOMAS WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/2/2019WALKER, KEVRON DEVONTEAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/2/2019WALKER, KEVRON DEVONTEAFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/2/2019WALKER, KEVRON DEVONTEAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/2/2019WALKER, KEVRON DEVONTEAATTEMPTED FIRST DEGREE MURDERHELD AT CCDC
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