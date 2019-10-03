The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/2/2019
|KROMAH, VAMUYAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/2/2019
|KROMAH, VAMUYAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/2/2019
|KROMAH, VAMUYAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/2/2019
|KROMAH, VAMUYAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/2/2019
|PALYA, MARY ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|PARRISH, WALTER CLEM
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|PARRISH, WALTER CLEM
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|PARRISH, WALTER CLEM
|ALC BEV/INTOX:ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|PARRISH, WALTER CLEM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|SHIFFLETT, THOMAS WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|WALKER, KEVRON DEVONTEA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|WALKER, KEVRON DEVONTEA
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|WALKER, KEVRON DEVONTEA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/2/2019
|WALKER, KEVRON DEVONTEA
|ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC