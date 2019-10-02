The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/1/2019
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|EBBERTS, DAZIA ALEXIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|EBBERTS, DAZIA ALEXIS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|EBBERTS, DAZIA ALEXIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|JONES, FREDERICK MELVIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/1/2019
|JONES, FREDERICK MELVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/1/2019
|MASON, TROY WAYNE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|MASON, TROY WAYNE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|MASON, TROY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/1/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/1/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/1/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|10/1/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|10/1/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|DISORDERLY CONDUCT
|10/1/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|FAILURE TO COMPLY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/1/2019
|REYNOLDS, SHAWN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|ROSS, IMANIE RITA
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|ROSS, IMANIE RITA
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|SILBERMAN, ALLEN ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|WALKER, HARRY LEE
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|WALKER, HARRY LEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/1/2019
|WILLIAMS, STEPHANIE MICHELE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND