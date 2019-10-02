The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/1/2019DOYLE, MEAGAN COLLEENTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/1/2019EBBERTS, DAZIA ALEXISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019EBBERTS, DAZIA ALEXISCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019EBBERTS, DAZIA ALEXISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019JONES, FREDERICK MELVINCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/1/2019JONES, FREDERICK MELVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/1/2019MASON, TROY WAYNERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019MASON, TROY WAYNEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019MASON, TROY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/1/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/1/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTINTOXICATED PUBLIC DISTURB 
10/1/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
10/1/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTDISORDERLY CONDUCT 
10/1/2019POST, SARAH ELIZABETHFAILURE TO COMPLYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/1/2019REYNOLDS, SHAWN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/1/2019ROSS, IMANIE RITATHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019ROSS, IMANIE RITAFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/1/2019SILBERMAN, ALLEN ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/1/2019WALKER, HARRY LEEHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
10/1/2019WALKER, HARRY LEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/1/2019WILLIAMS, STEPHANIE MICHELECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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