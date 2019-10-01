The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/30/2019CHANCE, WARREN MOFFETT JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/30/2019DRAKE, BRYAN DENNIS DOMINICFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/30/2019GENTRY, SHEENA JEANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2019HILL, JOHN EDWARD JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2019HILL, JOHN EDWARD JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2019JACOBY, BENJAMIN CONRADFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2019JOHNSON, NICHOLAS KYLECON-THEFT LESS THAN $100.00RELEASED TO OTHER AGENCY
9/30/2019JOHNSON, NICHOLAS KYLECONSPIRE - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED TO OTHER AGENCY
9/30/2019JOHNSON, NICHOLAS KYLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED TO OTHER AGENCY
9/30/2019JOHNSON, NICHOLAS KYLETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED TO OTHER AGENCY
9/30/2019KNOWLES, LEIGH-ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/30/2019POST, SARAH ELIZABETHCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS 
9/30/2019POST, SARAH ELIZABETHCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS 
9/30/2019RIEDEL, MARK ALLANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/30/2019ROSS, MICHAEL JAYPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2019WHITE, ARTHUR ALLEN JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/30/2019WILLIAMS, MARCUS EDWARDATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
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