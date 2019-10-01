The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/30/2019
|CHANCE, WARREN MOFFETT JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/30/2019
|DRAKE, BRYAN DENNIS DOMINIC
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/30/2019
|GENTRY, SHEENA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2019
|HILL, JOHN EDWARD JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2019
|HILL, JOHN EDWARD JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2019
|JACOBY, BENJAMIN CONRAD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2019
|JOHNSON, NICHOLAS KYLE
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/30/2019
|JOHNSON, NICHOLAS KYLE
|CONSPIRE - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/30/2019
|JOHNSON, NICHOLAS KYLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/30/2019
|JOHNSON, NICHOLAS KYLE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/30/2019
|KNOWLES, LEIGH-ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/30/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|9/30/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|9/30/2019
|RIEDEL, MARK ALLAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/30/2019
|ROSS, MICHAEL JAY
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2019
|WHITE, ARTHUR ALLEN JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/30/2019
|WILLIAMS, MARCUS EDWARD
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC