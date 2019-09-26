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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 25, 2019

Carroll County Times |
Sep 26, 2019 | 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/25/2019GREENHAWK, JOSHUA DAVIDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019GRIFFITH, CHRISTOPHER ALANFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019POST, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019RICE, KENRIC WAYNE JRATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FTHELD AT CCDC
9/25/2019SHARPE, STEVEN ALLENTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
9/25/2019SHARPE, STEVEN ALLENBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
9/25/2019SHARPE, STEVEN ALLENTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
9/25/2019SHARPE, STEVEN ALLENBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
9/25/2019SHULTZ, VERONICA NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019TRENT, CHRISTIE LYNNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/25/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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