Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 25, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/25/2019
|GREENHAWK, JOSHUA DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|GRIFFITH, CHRISTOPHER ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|POST, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|RICE, KENRIC WAYNE JR
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FT
|HELD AT CCDC
|9/25/2019
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|9/25/2019
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|9/25/2019
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|9/25/2019
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|9/25/2019
|SHULTZ, VERONICA NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|TRENT, CHRISTIE LYNN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/25/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC