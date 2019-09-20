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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 19, 2019

Carroll County Times |
Sep 20, 2019 | 8:13 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/19/2019MOORE, CODY DANIELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/19/2019CASHMAN, CONNOR PATRICKASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/19/2019CASHMAN, CONNOR PATRICKARMED ROBBERYHELD AT CCDC
9/19/2019CASHMAN, CONNOR PATRICKROBBERYHELD AT CCDC
9/19/2019RUSSELL, DWAYNE LEETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
9/19/2019RUSSELL, DWAYNE LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/19/2019JACKSON, CHRISTIAN IMMANUELTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019HALKO, WILLIAM RAYMOND JRNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019HALKO, WILLIAM RAYMOND JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019HALKO, WILLIAM RAYMOND JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019JOHNSON, GREG LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019JOHNSON, GREG LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019JOHNSON, GREG LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019BUECHLING, DAVID JOSEPH ONACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019BUECHLING, DAVID JOSEPH ONACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019BUECHLING, DAVID JOSEPH ONACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019BUECHLING, DAVID JOSEPH ONACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/2019YELTON, SARAH MICHELEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/19/2019FIORINO, NICHOLAS SALVITORFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
9/19/2019BUTTRY, NICOLE KRISTAFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/19/2019BROOKS, KEVIN TYLERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/19/2019MARTIN, JOSHUA JOHN SRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/19/2019MARTIN, JOSHUA JOHN SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/19/2019MARTIN, JOSHUA JOHN SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/19/2019WILLIAMS, DAQUAN MALIKDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
9/19/2019WILLIAMS, DAQUAN MALIKASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/19/2019WILLIAMS, DAQUAN MALIKFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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