Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 19, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/19/2019
|MOORE, CODY DANIEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|CASHMAN, CONNOR PATRICK
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|CASHMAN, CONNOR PATRICK
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|CASHMAN, CONNOR PATRICK
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|RUSSELL, DWAYNE LEE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/19/2019
|RUSSELL, DWAYNE LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/19/2019
|JACKSON, CHRISTIAN IMMANUEL
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|HALKO, WILLIAM RAYMOND JR
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|HALKO, WILLIAM RAYMOND JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|HALKO, WILLIAM RAYMOND JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|JOHNSON, GREG LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|JOHNSON, GREG LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|JOHNSON, GREG LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|BUECHLING, DAVID JOSEPH ONA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|BUECHLING, DAVID JOSEPH ONA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|BUECHLING, DAVID JOSEPH ONA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|BUECHLING, DAVID JOSEPH ONA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/19/2019
|YELTON, SARAH MICHELE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|FIORINO, NICHOLAS SALVITOR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|9/19/2019
|BUTTRY, NICOLE KRISTA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/19/2019
|BROOKS, KEVIN TYLER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|MARTIN, JOSHUA JOHN SR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/19/2019
|MARTIN, JOSHUA JOHN SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/19/2019
|MARTIN, JOSHUA JOHN SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/19/2019
|WILLIAMS, DAQUAN MALIK
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|WILLIAMS, DAQUAN MALIK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/19/2019
|WILLIAMS, DAQUAN MALIK
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC