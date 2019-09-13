Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 12, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/12/2019
|DOUGLAS, GASTON JEROME
|ATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEE
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|DOUGLAS, GASTON JEROME
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|DOUGLAS, GASTON JEROME
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|DOUGLAS, GASTON JEROME
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVE UNDER INFLU. ALCO PERSE
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|GRIBBLE, NICK LEE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|SWEATT, JEFFREY SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|9/12/2019
|TINGLER, CHRISTINE SUMMER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/12/2019
|TINGLER, CHRISTINE SUMMER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/12/2019
|TINGLER, CHRISTINE SUMMER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC