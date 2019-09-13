Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 12, 2019

Mary Grace Keller
By
Carroll County Times |
Sep 13, 2019 | 8:12 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/12/2019DOUGLAS, GASTON JEROMEATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEEHELD AT CCDC
9/12/2019DOUGLAS, GASTON JEROMEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
9/12/2019DOUGLAS, GASTON JEROMEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
9/12/2019DOUGLAS, GASTON JEROMEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
9/12/2019GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVE UNDER INFLU. ALCO PERSEHELD AT CCDC
9/12/2019GRIBBLE, NICK LEEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/12/2019SWEATT, JEFFREY SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/12/2019TINGLER, CHRISTINE SUMMERFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/12/2019TINGLER, CHRISTINE SUMMERFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/12/2019TINGLER, CHRISTINE SUMMERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement