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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 11, 2019

Carroll County Times |
Sep 12, 2019 | 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/11/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/11/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHRECKLESS ENDANGERMENTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/11/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/11/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/11/2019GROOMES, JUSTIN DEANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2019JENNINGS, BRYAN ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/11/2019KOEHNLEIN, JAY WILLIAMDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/11/2019SMITH, RAHEEM ALIVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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