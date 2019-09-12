Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 11, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/11/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/11/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/11/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/11/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/11/2019
|GROOMES, JUSTIN DEAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2019
|JENNINGS, BRYAN ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/11/2019
|KOEHNLEIN, JAY WILLIAM
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/11/2019
|SMITH, RAHEEM ALI
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC