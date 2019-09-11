Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 10, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/10/2019
|COLLINS, NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/10/2019
|COLLINS, RAYKWON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/10/2019
|DAVIS, STEVEN JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/10/2019
|FOOR, EDWARD EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/10/2019
|HILTON, GEORGE THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/2019
|HOFF, DALE EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/2019
|MONTGOMERY, BETTY JEAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/10/2019
|MONTGOMERY, BETTY JEAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|9/10/2019
|MONTGOMERY, BETTY JEAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC