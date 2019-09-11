Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 10, 2019

Carroll County Times |
Sep 11, 2019 | 10:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/10/2019COLLINS, NICOLETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/10/2019COLLINS, RAYKWONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/10/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/10/2019DAVIS, STEVEN JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/10/2019FOOR, EDWARD EUGENEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/10/2019HILTON, GEORGE THOMASFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/10/2019HOFF, DALE EUGENEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/10/2019MONTGOMERY, BETTY JEANVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/10/2019MONTGOMERY, BETTY JEANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
9/10/2019MONTGOMERY, BETTY JEANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement