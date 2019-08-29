Daily arrest report for those arrested Aug. 28, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/28/2019
|BIGGS, DARRIUS OMAR-RICHARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|BUTCHER, MICHAEL ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|BUTCHER, MICHAEL ANTHONY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|CRIZER, ERIC WAYNE
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|CRIZER, ERIC WAYNE
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|CRIZER, ERIC WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|FRAZIER, RACHEL MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|LANCASTER, ANTONIO
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|TAKEN BEFORE JUDGE
|8/28/2019
|LANCASTER, ANTONIO
|POSS/REC WEAPON WHILE CONF/DET
|TAKEN BEFORE JUDGE
|8/28/2019
|NOGUERA, BRAYAN KENY NOVA
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|PROCTOR-CISSE, AMBER STAR
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|ROBINSON, KELLY ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2019
|TERRY, MICHAEL ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2019
|TERRY, MICHAEL ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/28/2019
|TILLMAN, MARY KATHLEEN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2019
|TILLMAN, MARY KATHLEEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2019
|TILLMAN, MARY KATHLEEN
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE