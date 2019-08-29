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Daily arrest report for those arrested Aug. 28, 2019

Carroll County Times |
Aug 29, 2019 | 8:18 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/28/2019BIGGS, DARRIUS OMAR-RICHARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/28/2019BUTCHER, MICHAEL ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019BUTCHER, MICHAEL ANTHONYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019CRIZER, ERIC WAYNEARSON/THREATHELD AT CCDC
8/28/2019CRIZER, ERIC WAYNEMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019CRIZER, ERIC WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019FRAZIER, RACHEL MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019LANCASTER, ANTONIOPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTTAKEN BEFORE JUDGE
8/28/2019LANCASTER, ANTONIOPOSS/REC WEAPON WHILE CONF/DETTAKEN BEFORE JUDGE
8/28/2019NOGUERA, BRAYAN KENY NOVADRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/28/2019PROCTOR-CISSE, AMBER STARFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
8/28/2019ROBINSON, KELLY ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2019TERRY, MICHAEL ALLENFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2019TERRY, MICHAEL ALLENFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/28/2019TILLMAN, MARY KATHLEENPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2019TILLMAN, MARY KATHLEENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2019TILLMAN, MARY KATHLEENTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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