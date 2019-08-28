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Daily arrest report for those arrested Aug. 27, 2019

Carroll County Times |
Aug 28, 2019 | 8:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRSEX OFFENSE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2019BROSENNE, JOSEPH MARTIN JRCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
8/27/2019DRZEWIECKI, MICHAEL WAYNEASSAULT-SECOND DEGREE 
8/27/2019HUGHES, CRYSTAL LYNNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANDRIVING WITHOUT LICENSEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019KNISELY, JAMES RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2019LUBY, OLIVIA ANNEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/27/2019LUBY, OLIVIA ANNETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
8/27/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
8/27/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
8/27/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2019MILLER, ZACHARY CATESTHEFT-SCHEME: LESS $100 
8/27/2019MILLER, ZACHARY CATESCON-THEFT LESS THAN $100.00 
8/27/2019MILLER, ZACHARY CATESTHEFT LESS THAN $100.00 
8/27/2019MILLER, ZACHARY CATESFAILURE TO APPEAR 
8/27/2019MILLER, ZACHARY CATESFAILURE TO APPEAR 
8/27/2019SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
8/27/2019SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
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