Daily arrest report for those arrested Aug. 27, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|SEX OFFENSE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|BROSENNE, JOSEPH MARTIN JR
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|DRZEWIECKI, MICHAEL WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/27/2019
|HUGHES, CRYSTAL LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|KNISELY, JAMES RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/27/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/27/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2019
|MILLER, ZACHARY CATES
|THEFT-SCHEME: LESS $100
|8/27/2019
|MILLER, ZACHARY CATES
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|8/27/2019
|MILLER, ZACHARY CATES
|THEFT LESS THAN $100.00
|8/27/2019
|MILLER, ZACHARY CATES
|FAILURE TO APPEAR
|8/27/2019
|MILLER, ZACHARY CATES
|FAILURE TO APPEAR
|8/27/2019
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|8/27/2019
|SIMON, ANTHONY MICHAEL-JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND