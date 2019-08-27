Daily arrest report for those arrested Aug. 26, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/26/2019
|LANE, BETHANY LANAE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|SCHWING, CHRISTOPHER AARON
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/26/2019
|SEELEY, ANDREW THOM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC