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Daily arrest report for those arrested Aug. 26, 2019

Carroll County Times |
Aug 27, 2019 | 8:45 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/26/2019LANE, BETHANY LANAEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/26/2019WILSON, GARRY WAYNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/26/2019SCHWING, CHRISTOPHER AARONFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/26/2019SEELEY, ANDREW THOMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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