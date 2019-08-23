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Daily arrest report for those arrested Aug. 22, 2019

Carroll County Times |
Aug 23, 2019 | 8:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/22/2019BROWN, MICHELLE LYNNTHEFT-SCHEME: LESS $100RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019BROWN, MICHELLE LYNNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019HALL, MICHAEL TIMOTHYCON-FAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/22/2019JOHNSON, BYRON EUGENE JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019JOHNSON, BYRON EUGENE JRINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019LINEKER, LESLIE ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019REED, CALVIN CLARENCE JR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019REED, CALVIN CLARENCE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019REED, CALVIN CLARENCE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019ROOP, CLAY SCOTTTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/2019SMITH, ANDREW JOSEPHCON-FAILURE TO APPEARCOURT ORDERED
8/22/2019SPENCER, STEVEN MARCDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/22/2019YOUSSEF, MUNIR ASHRAF FOADVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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