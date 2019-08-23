Daily arrest report for those arrested Aug. 22, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/22/2019
|BROWN, MICHELLE LYNN
|THEFT-SCHEME: LESS $100
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|BROWN, MICHELLE LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|HALL, MICHAEL TIMOTHY
|CON-FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/22/2019
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|REED, CALVIN CLARENCE JR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|REED, CALVIN CLARENCE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|REED, CALVIN CLARENCE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|ROOP, CLAY SCOTT
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/2019
|SMITH, ANDREW JOSEPH
|CON-FAILURE TO APPEAR
|COURT ORDERED
|8/22/2019
|SPENCER, STEVEN MARC
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/22/2019
|YOUSSEF, MUNIR ASHRAF FOAD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC