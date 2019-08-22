Daily arrest report for those arrested Aug. 21, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|ATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|ATT. TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAIL TO STOP & FLEE ON FOO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BARTELL, JACOB RILEY
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIAN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|8/21/2019
|BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/21/2019
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|DIESTLER, MARK ALVIN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|DIESTLER, MARK ALVIN
|BAD CHECK/ ISSUE/STP PAY/$1,500-<$25K
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|KNIGHTS, DEBORAH ANN
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|KNIGHTS, DEBORAH ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/21/2019
|NORRIS, CASSIE BREANNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|NORRIS, CASSIE BREANNE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/21/2019
|READ, JENNIFER SUSAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/21/2019
|VIRTZ, ZACHARY CALEB
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC