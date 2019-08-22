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Daily arrest report for those arrested Aug. 21, 2019

Carroll County Times |
Aug 22, 2019 | 8:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYATT. TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAIL TO STOP & FLEE ON FOORELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)RELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BARTELL, JACOB RILEY(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIAN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/21/2019BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIANVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/21/2019CREIGHTON, NATILIE RAINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019CREIGHTON, NATILIE RAINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019CREIGHTON, NATILIE RAINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019CREIGHTON, NATILIE RAINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019CREIGHTON, NATILIE RAINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019DIESTLER, MARK ALVINTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019DIESTLER, MARK ALVINBAD CHECK/ ISSUE/STP PAY/$1,500-<$25KRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019KNIGHTS, DEBORAH ANN RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019KNIGHTS, DEBORAH ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/21/2019NORRIS, CASSIE BREANNEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019NORRIS, CASSIE BREANNEVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
8/21/2019READ, JENNIFER SUSANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/21/2019VIRTZ, ZACHARY CALEBFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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