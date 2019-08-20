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Daily arrest report for those arrested Aug. 19, 2019

Carroll County Times |
Aug 20, 2019 | 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/19/2019DAYE, REGINALD ANTHONYMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/19/2019DAYE, REGINALD ANTHONYFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
8/19/2019DAYE, REGINALD ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/19/2019DAYE, REGINALD ANTHONYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/19/2019FROMM, CRYSTALFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/19/2019JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICKDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2019JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICKDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2019JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICKDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/19/2019LEWIS, GARRET VICTORMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/19/2019LEWIS, GARRET VICTORBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
8/19/2019LEWIS, GARRET VICTORASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/19/2019LEWIS, GARRET VICTORBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/19/2019STOVER, STEPHEN RANDOLPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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