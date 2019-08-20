Daily arrest report for those arrested Aug. 19, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/19/2019
|DAYE, REGINALD ANTHONY
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|DAYE, REGINALD ANTHONY
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|DAYE, REGINALD ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|DAYE, REGINALD ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|FROMM, CRYSTAL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICK
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2019
|JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICK
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2019
|JOHN, LLOYD ULRIC FITZPATRICK
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/2019
|LEWIS, GARRET VICTOR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|LEWIS, GARRET VICTOR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|LEWIS, GARRET VICTOR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|LEWIS, GARRET VICTOR
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/19/2019
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC