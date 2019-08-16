Advertisement

Daily arrest report for those arrested Aug. 15, 2019

Carroll County Times |
Aug 16, 2019 | 9:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/15/2019CRABILL, BRADY RICHARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FOGLE, JESSIE LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINARECKLESS DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINADRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAIL OF DRIVER INVOLVED IN ACC TO GIVE INSURANCE POLICY INFORELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAILURE OF MOTOR VEH. DRIVER TO FURNISH WRITTEN ID INFO UNATRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2019GAINES, RODNEY ANTONIOFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
8/15/2019GAINES, RODNEY ANTONIOFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
8/15/2019KENNEDY, KENROY OMARFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/15/2019REULING, JOHN MELVINTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/15/2019STEVENS, RICHARD LAWRENCEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/15/2019WETZEL, DEREK PATRICKFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/15/2019WOLFE, STEVEN ALANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2019WOLFE, STEVEN ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Advertisement
Advertisement