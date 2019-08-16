Daily arrest report for those arrested Aug. 15, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/15/2019
|CRABILL, BRADY RICHARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FOGLE, JESSIE LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAIL OF DRIVER INVOLVED IN ACC TO GIVE INSURANCE POLICY INFO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAILURE OF MOTOR VEH. DRIVER TO FURNISH WRITTEN ID INFO UNAT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2019
|GAINES, RODNEY ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|8/15/2019
|GAINES, RODNEY ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|8/15/2019
|KENNEDY, KENROY OMAR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/15/2019
|REULING, JOHN MELVIN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/15/2019
|STEVENS, RICHARD LAWRENCE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/15/2019
|WETZEL, DEREK PATRICK
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/15/2019
|WOLFE, STEVEN ALAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2019
|WOLFE, STEVEN ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE