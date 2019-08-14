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Daily arrest report for those arrested Aug. 13, 2019

Carroll County Times |
Aug 14, 2019 | 8:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/13/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2019BOLLINGER-COLE, DANA LYNNCON-FAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2019FAZIO, NICHOLAS JOHNVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/13/2019HOLMER, ABBIE JANEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
8/13/2019STUDEBAKER, BRITTANY JAIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2019TAYMAN, JOSEPH DANIELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/13/2019WILLIAMS, DAVID AARONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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