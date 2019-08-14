Daily arrest report for those arrested Aug. 13, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/13/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|BOLLINGER-COLE, DANA LYNN
|CON-FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2019
|FAZIO, NICHOLAS JOHN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/2019
|HOLMER, ABBIE JANE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|TAYMAN, JOSEPH DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/13/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND