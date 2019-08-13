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Daily arrest report for those arrested Aug. 12, 2019

Carroll County Times |
Aug 13, 2019 | 8:29 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/12/2019PETERS, EZRA RANDOLPHVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019BODNAR, MADISON KATHLEENMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2019BODNAR, MADISON KATHLEENASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2019BODNAR, MADISON KATHLEENBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2019BOWIE, THEODORE CARL IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2019BOWIE, THEODORE CARL IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2019PALYA, MARY ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019PALYA, MARY ANNPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019PALYA, MARY ANNPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019PALYA, MARY ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019PALYA, MARY ANNPRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019PALYA, MARY ANNCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2019SCHMIDT, MATTHEW WARRENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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