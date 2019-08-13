Daily arrest report for those arrested Aug. 12, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/12/2019
|PETERS, EZRA RANDOLPH
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|BODNAR, MADISON KATHLEEN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2019
|BODNAR, MADISON KATHLEEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2019
|BODNAR, MADISON KATHLEEN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2019
|BOWIE, THEODORE CARL III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2019
|BOWIE, THEODORE CARL III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|PRESCRIPTION ILLEGAL POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|PALYA, MARY ANN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2019
|SCHMIDT, MATTHEW WARREN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC