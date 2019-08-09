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Daily arrest report for those arrested Aug. 8, 2019

Carroll County Times |
Aug 09, 2019 | 8:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/8/2019MEYERING, ADAM LEEFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
8/8/2019BERRIOS, DEYVID ULISESDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
8/8/2019RUBENSTEIN, SHAWN ALANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/8/2019STONESIFER, TERRI MARLENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019STONESIFER, TERRI MARLENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019PFARR, BRIAN KEITHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019PFARR, BRIAN KEITHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019KEYSER, JENNA LYNNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019KEYSER, JENNA LYNNFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019KEYSER, JENNA LYNNFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019KEYSER, JENNA LYNNNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019DELMAR, NICOLE LEIGHFAILURE TO COMPLYRELEASED TO OTHER AGENCY
8/8/2019HOWARD, CAROL LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
8/8/2019COUSINS, STACY ANNETTECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/8/2019COUSINS, STACY ANNETTECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/8/2019RHYNE, EMORY JAYFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019RHYNE, EMORY JAYPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019RHYNE, EMORY JAYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019KNOX, HEATHER LEIGHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/8/2019STUBBINS, THOMAS CRAIGFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
8/8/2019STUBBINS, THOMAS CRAIGVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/8/2019TOMS, ROBERT ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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