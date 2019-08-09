Daily arrest report for those arrested Aug. 8, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/8/2019
|MEYERING, ADAM LEE
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|BERRIOS, DEYVID ULISES
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|RUBENSTEIN, SHAWN ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|STONESIFER, TERRI MARLENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|STONESIFER, TERRI MARLENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|PFARR, BRIAN KEITH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|PFARR, BRIAN KEITH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|KEYSER, JENNA LYNN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|KEYSER, JENNA LYNN
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|KEYSER, JENNA LYNN
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|KEYSER, JENNA LYNN
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|DELMAR, NICOLE LEIGH
|FAILURE TO COMPLY
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/8/2019
|HOWARD, CAROL LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|8/8/2019
|COUSINS, STACY ANNETTE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/8/2019
|COUSINS, STACY ANNETTE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/8/2019
|RHYNE, EMORY JAY
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|RHYNE, EMORY JAY
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|RHYNE, EMORY JAY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|KNOX, HEATHER LEIGH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|STUBBINS, THOMAS CRAIG
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|STUBBINS, THOMAS CRAIG
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/8/2019
|TOMS, ROBERT ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC