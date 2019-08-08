Daily arrest report for those arrested Aug. 7, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/7/2019
|ALDER, MICHAEL STEVEN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|HARRINGTON, NATHAN BENJAMIN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|JONES, QUANTE ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|KASZYNSKI, BRITTNEY NOEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|KELLEY, GABRIEL LUCAS
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|LAWRENCE, AMIE LEA
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|LAWRENCE, AMIE LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|LAWSON, JENNIFER ANN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|PILLI, ERIC VINCENT
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|PILLI, ERIC VINCENT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|PILLI, ERIC VINCENT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|ROWAN, MICHELLE ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER/CAUSE
|HELD AT CCDC
|8/7/2019
|WARD, ASHLEY HAZELYNN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|HELD AT CCDC