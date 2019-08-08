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Daily arrest report for those arrested Aug. 7, 2019

Carroll County Times |
Aug 08, 2019 | 8:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/7/2019ALDER, MICHAEL STEVENDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/7/2019GRANDINETTI, ANNA FLETCHERDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
8/7/2019HARRINGTON, NATHAN BENJAMINFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/7/2019HAYNIE, THOMAS DODSON JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/7/2019JONES, QUANTE ANTONIOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/7/2019KASZYNSKI, BRITTNEY NOELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/7/2019KELLEY, GABRIEL LUCASTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
8/7/2019LAWRENCE, AMIE LEADRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/7/2019LAWRENCE, AMIE LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/7/2019LAWSON, JENNIFER ANNRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
8/7/2019PILLI, ERIC VINCENTESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/7/2019PILLI, ERIC VINCENTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/7/2019PILLI, ERIC VINCENTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/7/2019ROWAN, MICHELLE ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNFALSE STATEMENT TO OFFICER/CAUSEHELD AT CCDC
8/7/2019WARD, ASHLEY HAZELYNNFALSE STATEMENT TO OFFICERHELD AT CCDC
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