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Daily arrest report for those arrested Aug. 6, 2019

Carroll County Times |
Aug 07, 2019 | 8:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/6/2019WALKER, KEVINPOSS/REC TELECOM DEVHELD AT CCDC
8/6/2019REICHERT, BRANDI SUETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/6/2019CULLISON, TRAMPAS JONTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
8/6/2019CULLISON, TRAMPAS JONTHEFT: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
8/6/2019SCARBERRY, PEGGY ANNETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/6/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/6/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/6/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/6/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/6/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/6/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2019MYERLY, RAYMOND MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/6/2019VALENTA, KATHLEEN ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2019ROLAND, DAVID TYREEHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2019ROLAND, DAVID TYREETELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2019NEAL, TROY DEWITTE SRFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
8/6/2019LESCALLEET, JEFFREY ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/6/2019LESCALLEET, JEFFREY ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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