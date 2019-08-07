Daily arrest report for those arrested Aug. 6, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/6/2019
|WALKER, KEVIN
|POSS/REC TELECOM DEV
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|REICHERT, BRANDI SUE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|CULLISON, TRAMPAS JON
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|CULLISON, TRAMPAS JON
|THEFT: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|SCARBERRY, PEGGY ANNE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2019
|MYERLY, RAYMOND MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|VALENTA, KATHLEEN ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2019
|ROLAND, DAVID TYREE
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2019
|ROLAND, DAVID TYREE
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2019
|NEAL, TROY DEWITTE SR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/6/2019
|LESCALLEET, JEFFREY ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/6/2019
|LESCALLEET, JEFFREY ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC