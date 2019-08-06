Daily arrest report for those arrested Aug. 5, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|8/5/2019
|GARRISON, MAURICE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/2019
|GARRISON, MAURICE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|8/5/2019
|HOFFMAN, DEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|8/5/2019
|MCNEAL, MATTHEW CHARLES
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|8/5/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS DISTRIBUTE - OTHER
|HELD AT CCDC
|8/5/2019
|PATTERSON, WALTER BURNELL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2019
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/5/2019
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/5/2019
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/5/2019
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2019
|GELWICKS, AMY NICODEMUS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC