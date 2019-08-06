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Daily arrest report for those arrested Aug. 5, 2019

Carroll County Times |
Aug 06, 2019 | 8:19 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

8/5/2019GARRISON, MAURICEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/2019GARRISON, MAURICEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELDRIVING UNINSURED VEHICLE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
8/5/2019HOFFMAN, DEVIN MICHAELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
8/5/2019MCNEAL, MATTHEW CHARLESTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
8/5/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS DISTRIBUTE - OTHERHELD AT CCDC
8/5/2019PATTERSON, WALTER BURNELLTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2019HOBBS, ASHLEY ELIZABETHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/5/2019HOBBS, ASHLEY ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/5/2019HOBBS, ASHLEY ELIZABETHBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/5/2019YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2019GELWICKS, AMY NICODEMUSASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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