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Daily arrest report for those arrested July 17, 2019

Carroll County Times |
Jul 18, 2019 | 8:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/17/2019COLEMAN, DANA LOUISETHEFT-SCHEME: $500 PLUSHELD AT CCDC
7/17/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/17/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/17/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/17/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/17/2019BENBOW, MICHAEL ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/17/2019BARRETT, BRANDY LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019BARRETT, BRANDY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FRIEDMAN, JORDAN SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FRIEDMAN, JORDAN SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FRIEDMAN, JORDAN SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FRIEDMAN, JORDAN SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FRIEDMAN, JORDAN SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/2019FREEMAN, MICHAEL DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/17/2019JONES, JOHN PAULVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/17/2019JONES, JOHN PAULHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
7/17/2019JONES, JOHN PAULTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
7/17/2019JONES, JOHN PAULVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/17/2019RAY, JOSEPH SCOTTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/17/2019YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/17/2019YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/17/2019LLOYD, SHANE DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/17/2019LLOYD, SHANE DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/17/2019FREEMAN, MICHAEL DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/17/2019FREEMAN, MICHAEL DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/17/2019HALL, CARISSA JEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/17/2019REULING, JOHN MELVINTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/17/2019ONESTY, ZACHARYCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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