Daily arrest report for those arrested July 17, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/17/2019
|COLEMAN, DANA LOUISE
|THEFT-SCHEME: $500 PLUS
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/17/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/17/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/17/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/17/2019
|BENBOW, MICHAEL ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/17/2019
|BARRETT, BRANDY LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|BARRETT, BRANDY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FRIEDMAN, JORDAN SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FRIEDMAN, JORDAN SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FRIEDMAN, JORDAN SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FRIEDMAN, JORDAN SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FRIEDMAN, JORDAN SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/2019
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/17/2019
|JONES, JOHN PAUL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|JONES, JOHN PAUL
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|JONES, JOHN PAUL
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|JONES, JOHN PAUL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|RAY, JOSEPH SCOTT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|LLOYD, SHANE DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|LLOYD, SHANE DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/17/2019
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/17/2019
|HALL, CARISSA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|REULING, JOHN MELVIN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/17/2019
|ONESTY, ZACHARY
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC