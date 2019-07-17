Daily arrest report for those arrested July 16, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/16/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|DORSEY, CARLTON LOUIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|DORSEY, CARLTON LOUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|GOAD, JAMIE NICOLE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|GOAD, JAMIE NICOLE
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|GOAD, JAMIE NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|GOAD, JAMIE NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|JACKSON, DARREN VERNELL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|JACKSON, DARREN VERNELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|MITCHELL, TRINELL LAMOUNT
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|MITCHELL, TRINELL LAMOUNT
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/16/2019
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/16/2019
|POUTRE, JOHN JAMES JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/16/2019
|POWERS, RICK VERN JR
|FAIL TO PERFORM CONTRACT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|POWERS, RICK VERN JR
|ACT AS CONTRCTOR W/O LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/16/2019
|SHEPHERD, MEAGEN MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/16/2019
|SIMMONS, JUSTIN CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED ON BOND
|7/16/2019
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND