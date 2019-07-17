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Daily arrest report for those arrested July 16, 2019

Carroll County Times |
Jul 17, 2019 | 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/16/2019BLAIR, JAMES EDWARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019BLAIR, JAMES EDWARDDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019BLAIR, JAMES EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019DORSEY, CARLTON LOUISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019DORSEY, CARLTON LOUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019GOAD, JAMIE NICOLEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019GOAD, JAMIE NICOLEALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019GOAD, JAMIE NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019GOAD, JAMIE NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019JACKSON, DARREN VERNELLCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019JACKSON, DARREN VERNELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019MITCHELL, TRINELL LAMOUNTCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019MITCHELL, TRINELL LAMOUNTTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/16/2019ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/16/2019POUTRE, JOHN JAMES JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/16/2019POWERS, RICK VERN JRFAIL TO PERFORM CONTRACTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019POWERS, RICK VERN JRACT AS CONTRCTOR W/O LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/16/2019SHEPHERD, MEAGEN MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/16/2019SIMMONS, JUSTIN CHRISTOPHERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONRELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRILLEGAL POSS AMMORELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED ON BOND
7/16/2019TITUS, GERALD THOMAS JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
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