Daily arrest report for those arrested July 15, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/15/2019
|CARMONY, JAMES DEAN JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/15/2019
|COLLINS, NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/15/2019
|CUMMINGS, RYAN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|FLORES, ERICK ADONAY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/15/2019
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/15/2019
|HEERD, JOSHUA MCKINLEY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/15/2019
|HEERD, JOSHUA MCKINLEY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/15/2019
|HOLLOWAY, DANIELLE RENEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|LUMSDEN, JOHN EDWARD
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|LUMSDEN, JOHN EDWARD
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|LUMSDEN, JOHN EDWARD
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|LUMSDEN, JOHN EDWARD
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/15/2019
|ODELL, ROBERT MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/15/2019
|RICHARDS, DEIDRA MIA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE