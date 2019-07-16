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Daily arrest report for those arrested July 15, 2019

Carroll County Times |
Jul 16, 2019 | 1:52 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/15/2019CARMONY, JAMES DEAN JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/15/2019COLLINS, NICOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/15/2019CUMMINGS, RYAN LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019FLORES, ERICK ADONAYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/15/2019FREEMAN, MICHAEL DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/15/2019HEERD, JOSHUA MCKINLEYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/15/2019HEERD, JOSHUA MCKINLEYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/15/2019HOLLOWAY, DANIELLE RENEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019LUMSDEN, JOHN EDWARDLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019LUMSDEN, JOHN EDWARDWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019LUMSDEN, JOHN EDWARDLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019LUMSDEN, JOHN EDWARDHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-UNSECURED BOND
7/15/2019ODELL, ROBERT MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/15/2019RICHARDS, DEIDRA MIAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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