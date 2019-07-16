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Daily arrest report for those arrested July 12, 2019

Carroll County Times |
Jul 16, 2019 | 1:42 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/12/2019GORE, GERALD JAMESCONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETCHELD AT CCDC
7/12/2019MELTON, RICHARD JAMESDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
7/12/2019MELTON, RICHARD JAMESDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
7/12/2019MELTON, RICHARD JAMESDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
7/12/2019HUBER, ALYSSABETH ARIELLETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/12/2019HUBER, ALYSSABETH ARIELLEBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD AT CCDC
7/12/2019HUBER, ALYSSABETH ARIELLECONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2019HUBER, ALYSSABETH ARIELLEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
7/12/2019SCHOENBERGER, MICHAEL PAULASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2019FOSS, DAN ERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
7/12/2019SCHOENBERGER, MICHAEL PAULASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/12/2019SUDDATH, MICHAEL ALANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/12/2019FREEMAN, MICHAEL DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/12/2019WILES, ROBERT LEE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2019WILES, ROBERT LEE JRFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
7/12/2019WILES, ROBERT LEE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2019NICOL, CHARLES LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/12/2019NICOL, CHARLES LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/12/2019SMITH, JEFFREY VONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/12/2019SMITH, JEFFREY VONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/12/2019MORRIS, DENNIS ERIC JRFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSRELEASED TO OTHER AGENCY
7/12/2019JONES-KEMP, AMANDA JANEPERJURY: AFFIDAVIT REQUIRED BY GOVERNMENTHELD AT CCDC
7/12/2019JONES-KEMP, AMANDA JANEPUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATIONHELD AT CCDC
7/12/2019JONES-KEMP, AMANDA JANEFRAUD-WELFAREHELD AT CCDC
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