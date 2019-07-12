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Daily arrest report for those arrested July 11, 2019

Carroll County Times |
Jul 12, 2019 | 8:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/11/2019ASH-BANK, CALVIN WILSON IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/11/2019BEVARD, AMANDA MICHELLEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/11/2019CALDERONE, ASHLEY MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/11/2019DAVIS, THEOPHILUS LORENZAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/11/2019DEWESE, BRITT CHRISTOPHERCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/11/2019GEISE, MARK JAMESDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/11/2019GEISE, MARK JAMESDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/11/2019GEISE, MARK JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/11/2019GEISE, MARK JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/11/2019HARDING, GREGG WARRENVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/11/2019REDIFER, ROY EDWARDTELEPHONE MISUSE: OBSCENEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/11/2019REDIFER, ROY EDWARDDIST INTIMATE/SEX IMAGEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/11/2019TAYLOR, BETHANY JOYFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC 
7/11/2019TAYLOR, BETHANY JOYDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC. 
7/11/2019TAYLOR, BETHANY JOYDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
7/11/2019TAYLOR, BETHANY JOYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
7/11/2019TAYLOR, BETHANY JOYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
7/11/2019WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/11/2019WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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