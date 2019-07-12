Daily arrest report for those arrested July 11, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/11/2019
|ASH-BANK, CALVIN WILSON III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/11/2019
|BEVARD, AMANDA MICHELLE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/11/2019
|CALDERONE, ASHLEY MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/11/2019
|DAVIS, THEOPHILUS LORENZA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/11/2019
|DEWESE, BRITT CHRISTOPHER
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/11/2019
|GEISE, MARK JAMES
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/11/2019
|GEISE, MARK JAMES
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/11/2019
|GEISE, MARK JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/11/2019
|GEISE, MARK JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/11/2019
|HARDING, GREGG WARREN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/11/2019
|REDIFER, ROY EDWARD
|TELEPHONE MISUSE: OBSCENE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/11/2019
|REDIFER, ROY EDWARD
|DIST INTIMATE/SEX IMAGE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/11/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|7/11/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|7/11/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|7/11/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|7/11/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|7/11/2019
|WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/11/2019
|WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE