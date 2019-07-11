Daily arrest report for those arrested July 10, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/10/2019
|ASSAD, MAMOUN KWASI
|NEGLECT OF MINOR
|7/10/2019
|ASSAD, MAMOUN KWASI
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|7/10/2019
|ASSAD, MAMOUN KWASI
|DISORDERLY CONDUCT
|7/10/2019
|BAKER, WILLIAM RAY JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|COMO, GIACOMO NICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/10/2019
|CONNOLLY, MICHAEL STEVEN
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/10/2019
|CULLISON, TRAMPAS JON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|CURTIS, BRANDON BENJAMIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|CURTIS, BRANDON BENJAMIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|CURTIS, BRANDON BENJAMIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|CURTIS, BRANDON BENJAMIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DAYHOFF, JOSHUA R
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DEVAN, ERIC ANDREW
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|DOSUMU, AYOMIDE MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|DOSUMU, AYOMIDE MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|FINN, BRENTYN SCOTT
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|HUMPHREY, SARAH RENEE
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|HUMPHREY, SARAH RENEE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|HUMPHREY, SARAH RENEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|HUMPHREY, SARAH RENEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/10/2019
|JESTES, STEVEN ALEXANDER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|7/10/2019
|RODEY, CHELSEA CORINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/10/2019
|RODEY, CHELSEA CORINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/10/2019
|THOMSEN, CATHERINE LORRAINE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC