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Daily arrest report for those arrested July 10, 2019

Carroll County Times |
Jul 11, 2019 | 8:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/10/2019ASSAD, MAMOUN KWASINEGLECT OF MINOR 
7/10/2019ASSAD, MAMOUN KWASIFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
7/10/2019ASSAD, MAMOUN KWASIDISORDERLY CONDUCT 
7/10/2019BAKER, WILLIAM RAY JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/10/2019COMO, GIACOMO NICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/10/2019CONNOLLY, MICHAEL STEVENVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
7/10/2019CULLISON, TRAMPAS JONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/10/2019CURTIS, BRANDON BENJAMINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/10/2019CURTIS, BRANDON BENJAMINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/10/2019CURTIS, BRANDON BENJAMINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/10/2019CURTIS, BRANDON BENJAMINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/10/2019DAYHOFF, JOSHUA RCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
7/10/2019DEVAN, ERIC ANDREWCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
7/10/2019DOSUMU, AYOMIDE MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019DOSUMU, AYOMIDE MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019FINN, BRENTYN SCOTTARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/10/2019HUMPHREY, SARAH RENEENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019HUMPHREY, SARAH RENEEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019HUMPHREY, SARAH RENEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019HUMPHREY, SARAH RENEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/10/2019JESTES, STEVEN ALEXANDERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/10/2019RODEY, CHELSEA CORINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/10/2019RODEY, CHELSEA CORINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/10/2019THOMSEN, CATHERINE LORRAINEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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