Daily arrest report for those arrested July 9, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|ABRAHAM, OMAR MOHAMMAD
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|CANNON, ANGELA DOVE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|7/9/2019
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|PROSTITUTION-GENERAL
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|CDS: COM NUIS: DIST. NARC
|7/9/2019
|DAW, SHANNON NICOLE
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|7/9/2019
|JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZ
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZ
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZ
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|SABOCK, BRANDON STEVEN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|7/9/2019
|SABOCK, BRANDON STEVEN
|DISORDERLY CONDUCT
|7/9/2019
|SABOCK, BRANDON STEVEN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|7/9/2019
|SCHAEFFER, TODD JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/9/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|7/9/2019
|SMITH, LAWRENCE EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2019
|SMITH, LAWRENCE EDWARD
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|CON-ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|TAYLOR, DAVID LAWRENCE
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS: COM NUIS: DIST. NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|YOWELL, KELLY ELIZABETH
|FAILURE TO APPEAR
|7/9/2019
|YOWELL, KELLY ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/9/2019
|ZIMMER, GABRIELLE ANN
|CIVIL MATTER
|RELEASED-UNSECURED BOND