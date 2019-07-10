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Daily arrest report for those arrested July 9, 2019

Carroll County Times |
Jul 10, 2019 | 8:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
7/9/2019ABRAHAM, OMAR MOHAMMADTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
7/9/2019CANNON, ANGELA DOVEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
7/9/2019COLEMAN, CARISSA MARIETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/9/2019COLEMAN, CARISSA MARIEPROSTITUTION-GENERALHELD AT CCDC
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECDS: POSS W/I DIST: NARC 
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECDS: COM NUIS: DIST. NARC 
7/9/2019DAW, SHANNON NICOLECOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS 
7/9/2019JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/9/2019JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/9/2019JIMENEZ, ANGEL RODRIGUEZCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
7/9/2019SABOCK, BRANDON STEVENFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
7/9/2019SABOCK, BRANDON STEVENDISORDERLY CONDUCT 
7/9/2019SABOCK, BRANDON STEVENINTOXICATED PUBLIC DISTURB 
7/9/2019SCHAEFFER, TODD JOSEPHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/9/2019SINGER, RYAN BUCHMANASSAULT-SECOND DEGREE 
7/9/2019SMITH, LAWRENCE EDWARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2019SMITH, LAWRENCE EDWARDASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEISSUE FALSE DOCUMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEISSUE COUNTERFEIT ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCECON-ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.RELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019TAYLOR, DAVID LAWRENCEALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.RELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS: COM NUIS: DIST. NARCRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019VAUGHAN, STEVEN DONALDCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSRELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019YOWELL, KELLY ELIZABETHFAILURE TO APPEAR 
7/9/2019YOWELL, KELLY ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/9/2019ZIMMER, GABRIELLE ANNCIVIL MATTERRELEASED-UNSECURED BOND
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