Daily arrest report for those arrested July 8, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/8/2019
|BOYER, KRISTEN DANIELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/8/2019
|BOYER, KRISTEN DANIELLE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|7/8/2019
|BYRD, MARK KEVIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/8/2019
|BYRD, MARK KEVIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/8/2019
|BYRD, MARK KEVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/8/2019
|BYRD, MARK KEVIN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|7/8/2019
|BYRD, MARK KEVIN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|7/8/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|7/8/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|7/8/2019
|RANEY, DEVIN GAYLE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/8/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC