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Daily arrest report for those arrested July 8, 2019

Carroll County Times |
Jul 09, 2019 | 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/8/2019BOYER, KRISTEN DANIELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/8/2019BOYER, KRISTEN DANIELLEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
7/8/2019BYRD, MARK KEVINCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/8/2019BYRD, MARK KEVINCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/8/2019BYRD, MARK KEVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/8/2019BYRD, MARK KEVINDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
7/8/2019BYRD, MARK KEVINDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
7/8/2019MICELI, ANDREW MICHAELFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELFAILURE TO APPEAR 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELISSUE FALSE DOCUMENT 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELISSUE FALSE DOCUMENT 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000 
7/8/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000 
7/8/2019RANEY, DEVIN GAYLEVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/8/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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