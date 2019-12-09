The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/8/2019
|BURKE, THOMAS BRODYRICK
|INTOXICATED ENDANGER
|12/8/2019
|BURKE, THOMAS BRODYRICK
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|CON-UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|CON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|KEENE, CUTLER JAY
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/8/2019
|THOMPSON, AREN PATRICK
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/8/2019
|THOMPSON, AREN PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE