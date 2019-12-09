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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/8/2019BURKE, THOMAS BRODYRICKINTOXICATED ENDANGER 
12/8/2019BURKE, THOMAS BRODYRICKASSAULT-FIRST DEGREE 
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYCON-UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYCON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/8/2019KEENE, CUTLER JAYMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/8/2019THOMPSON, AREN PATRICKINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/8/2019THOMPSON, AREN PATRICKASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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