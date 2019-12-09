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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/6/2019SAENGSAWANG, WALAIWANTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/6/2019KING, CARI MORGANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
12/6/2019ROBERTSON, TAVON MELIKASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/6/2019FLORES, JENNIFER DAWNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
12/6/2019GOODMAN, DONNIE JOE IIIPOSSESS FORGED PRESCRIPTIONHELD AT CCDC
12/6/2019KNIGHT, ALLEN EDWARD(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/6/2019BURKINDINE, PHILIP WAYNEPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
12/6/2019RIVERA, KYLE ANDREWDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
12/6/2019GOODMAN, DONNIE JOE IIIPOSSESS FORGED PRESCRIPTIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/6/2019GENTRY, SHEENA JEANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/6/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/6/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/6/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
12/6/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/6/2019ANGELL, HEATHERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/6/2019RIGGS, MICHAEL WAYNECONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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