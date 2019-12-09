The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/6/2019
|SAENGSAWANG, WALAIWAN
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|KING, CARI MORGAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|FLORES, JENNIFER DAWN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|POSSESS FORGED PRESCRIPTION
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/6/2019
|BURKINDINE, PHILIP WAYNE
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|POSSESS FORGED PRESCRIPTION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/6/2019
|GENTRY, SHEENA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|ANGELL, HEATHER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/6/2019
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS