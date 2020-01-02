The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/31/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|GREEN, ERIC MICHEAL
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|12/31/2019
|GREEN, ERIC MICHEAL
|DISORDERLY CONDUCT
|12/31/2019
|GREEN, ERIC MICHEAL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|12/31/2019
|GREEN, ERIC MICHEAL
|THREAT OF MASS VIOLENCE
|12/31/2019
|GREEN, ERIC MICHEAL
|THEFT LESS THAN $100.00
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|ILLEGAL POSS AMMO
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|12/31/2019
|JOHNSON, KEITH MALIK
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|12/31/2019
|DOTSON, ALTON STEVEN JR
|PROSTITUTION-GENERAL
|12/31/2019
|THOMAS, DUSTIN LURIN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|THOMAS, DAON BAE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|ROHLFING, DAVID LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/31/2019
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC