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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/31/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/31/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/31/2019GREEN, ERIC MICHEALMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+ 
12/31/2019GREEN, ERIC MICHEALDISORDERLY CONDUCT 
12/31/2019GREEN, ERIC MICHEALFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
12/31/2019GREEN, ERIC MICHEALTHREAT OF MASS VIOLENCE 
12/31/2019GREEN, ERIC MICHEALTHEFT LESS THAN $100.00 
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/31/2019BROWN, DONTE MAURICEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKLOADED HANDGUN ON PERSON 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKILLEGAL POSS AMMO 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKFIREARM POSS W/FELONY CONVICTION 
12/31/2019JOHNSON, KEITH MALIKLOADED HANDGUN IN VEHICLE 
12/31/2019DOTSON, ALTON STEVEN JRPROSTITUTION-GENERAL 
12/31/2019THOMAS, DUSTIN LURINFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/31/2019THOMAS, DAON BAEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/31/2019ROHLFING, DAVID LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/31/2019GRAY, SARAH ELIZABETHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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