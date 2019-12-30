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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/28/2019GAVRILA, STANCIUFAILURE TO APPEARCOURT ORDERED
12/28/2019WESTON, QUENTIN FOYE JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019WESTON, QUENTIN FOYE JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/28/2019WESTON, QUENTIN FOYE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/28/2019WESTON, QUENTIN FOYE JRCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/28/2019WESTON, QUENTIN FOYE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/28/2019HORNER, CANDICE NMNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/28/2019REYNOLDS, MICHAEL JOHNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/28/2019ISER, WILLIAM JOSEPHTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
12/28/2019ISER, WILLIAM JOSEPHMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/28/2019ISER, WILLIAM JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/28/2019ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
12/28/2019ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/28/2019MEEK, HEIDI ALICIATHEFT: LESS $1,000 VALUE 
12/28/2019MEEK, HEIDI ALICIACDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
12/28/2019MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
12/28/2019GOSS, EMILY ANNVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
12/28/2019FLANAGAN, STAR MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULRFL/SHOTGN POSS-DISQUAL 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULRFL/SHOTGN POSS-DISQUAL 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULRIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULRIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULASSAULT-SECOND DEGREE 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULASSAULT-FIRST DEGREE 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULBURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULBURGLARY-FIRST DEGREE 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULCONSPIRE-HOME INVASION 
12/28/2019CROSBY, MICHAEL PAULHOME INVASION 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELCONSPIRE-HOME INVASION 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELCONSPIRACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/FIREARM 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELRFL/SHOTGN POSS-DISQUAL 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELRFL/SHOTGN POSS-DISQUAL 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELASSAULT-SECOND DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELASSAULT-FIRST DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELATT-ASSAULT-SEC DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELATT-ASSAULT-FIRST DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELBURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELBURGLARY-FIRST DEGREE 
12/28/2019WRIGHT, ERIC MICHAELHOME INVASION
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