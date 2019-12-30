The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/28/2019
|GAVRILA, STANCIU
|FAILURE TO APPEAR
|COURT ORDERED
|12/28/2019
|WESTON, QUENTIN FOYE JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|WESTON, QUENTIN FOYE JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|WESTON, QUENTIN FOYE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|WESTON, QUENTIN FOYE JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|WESTON, QUENTIN FOYE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|HORNER, CANDICE NMN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|REYNOLDS, MICHAEL JOHN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/28/2019
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/28/2019
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/28/2019
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/28/2019
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/28/2019
|MEEK, HEIDI ALICIA
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|12/28/2019
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|12/28/2019
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|12/28/2019
|GOSS, EMILY ANN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|12/28/2019
|FLANAGAN, STAR MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|CONSPIRE-HOME INVASION
|12/28/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|HOME INVASION
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|CONSPIRE-HOME INVASION
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|CONSPIRACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/FIREARM
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|ATT-ASSAULT-SEC DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|ATT-ASSAULT-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|12/28/2019
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|HOME INVASION