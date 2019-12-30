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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/27/2019CAMPOS, ADRIANNA MARIECDS POSSESS: NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/27/2019PORTILLO, JOSE RODRIGODRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
12/27/2019CRANE, JAMES PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019CRANE, JAMES PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019CRANE, JAMES PATRICKDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019CRANE, JAMES PATRICKATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019JONES, FREDERICK MELVINFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019WADSWORTH, TRAVIS GENEPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/27/2019ELLISON, KATE HIMESVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/27/2019FLORES-DAVILA, NOEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
12/27/2019VOLKER, KATIE KIRWANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019VOLKER, KATIE KIRWANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019VOLKER, KATIE KIRWANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019VOLKER, KATIE KIRWANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCEHELD AT CCDC
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIE(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYHELD AT CCDC
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIELIFE THRT INJ/VEH-BOAT/CDSHELD AT CCDC
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIELIFE THREATENING INJURY/VEHICLE-BOAT/DRUGSHELD AT CCDC
12/27/2019TURVEY, KATHERINE MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/27/2019WOMACK, TIARA CHAUNEEKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/27/2019WOMACK, TIARA CHAUNEEKNOWINGLY USING FALSIFIED VEH. (DOCUMENT, REG. PLATE)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/27/2019WOMACK, TIARA CHAUNEEKNOWINGLY HOLDING FALSIFIED VEH. (DOCUMENT, REG. PLATE)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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