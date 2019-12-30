The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/27/2019
|CAMPOS, ADRIANNA MARIE
|CDS POSSESS: NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|PORTILLO, JOSE RODRIGO
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|CRANE, JAMES PATRICK
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|CRANE, JAMES PATRICK
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|JONES, FREDERICK MELVIN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/27/2019
|ELLISON, KATE HIMES
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/27/2019
|FLORES-DAVILA, NOE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|VOLKER, KATIE KIRWAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|VOLKER, KATIE KIRWAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|VOLKER, KATIE KIRWAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|VOLKER, KATIE KIRWAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|LIFE THRT INJ/VEH-BOAT/CDS
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|LIFE THREATENING INJURY/VEHICLE-BOAT/DRUGS
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|TURVEY, KATHERINE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/27/2019
|WOMACK, TIARA CHAUNEE
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/27/2019
|WOMACK, TIARA CHAUNEE
|KNOWINGLY USING FALSIFIED VEH. (DOCUMENT, REG. PLATE)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/27/2019
|WOMACK, TIARA CHAUNEE
|KNOWINGLY HOLDING FALSIFIED VEH. (DOCUMENT, REG. PLATE)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE