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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/22/2019BURKINDINE, KARLIE MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019BURKINDINE, KARLIE MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019COLLINS, LANISHA MARIEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
12/22/2019COLLINS, LANISHA MARIERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
12/22/2019COLLINS, LANISHA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/22/2019MALONE, KIMBERLY ANNASSAULT-SECOND DEGREE 
12/22/2019MYERLY, RAYMOND MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/22/2019PERRICONE, JARED RENZNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019PERRICONE, JARED RENZDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019PERRICONE, JARED RENZDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019PERRICONE, JARED RENZDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/22/2019PERRICONE, JARED RENZFAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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