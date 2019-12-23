The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/22/2019
|BURKINDINE, KARLIE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|BURKINDINE, KARLIE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|COLLINS, LANISHA MARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/22/2019
|COLLINS, LANISHA MARIE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/22/2019
|COLLINS, LANISHA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/22/2019
|MALONE, KIMBERLY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/22/2019
|MYERLY, RAYMOND MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/22/2019
|PERRICONE, JARED RENZ
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|PERRICONE, JARED RENZ
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|PERRICONE, JARED RENZ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|PERRICONE, JARED RENZ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/22/2019
|PERRICONE, JARED RENZ
|FAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE