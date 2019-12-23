The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/21/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|CDS-WILFULLY SMELL AND INHALE HARMFUL SUBSTANCE
|12/21/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|12/21/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|12/21/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|12/21/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|12/21/2019
|BATEC, JORGE LUIS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/21/2019
|HUTSON, DENNIS ABRAHAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/21/2019
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/21/2019
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/21/2019
|MARTIN, LANCE KYREE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/21/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/21/2019
|CROSBY, MICHAEL PAUL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/21/2019
|LLAMO, RUBISEIDA
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|12/21/2019
|LLAMO, RUBISEIDA
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL