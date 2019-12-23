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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/21/2019BOONE, SKYLAR MORGANCDS-WILFULLY SMELL AND INHALE HARMFUL SUBSTANCE 
12/21/2019BOONE, SKYLAR MORGANDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
12/21/2019BOONE, SKYLAR MORGANDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
12/21/2019BOONE, SKYLAR MORGANCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
12/21/2019BOONE, SKYLAR MORGANCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
12/21/2019BATEC, JORGE LUISFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/21/2019HUTSON, DENNIS ABRAHAMASSAULT-SECOND DEGREE 
12/21/2019DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/21/2019DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/21/2019MARTIN, LANCE KYREEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/21/2019CROSBY, MICHAEL PAULFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/21/2019CROSBY, MICHAEL PAULFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/21/2019LLAMO, RUBISEIDADRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
12/21/2019LLAMO, RUBISEIDADRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
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