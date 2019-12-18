The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/17/2019
|AULT, STEPHANIE LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|ATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|ATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|FRY, CHARLES ALLEN JR
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|JORGE, JACOB CAMERON
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|JORGE, JACOB CAMERON
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|JORGE, JACOB CAMERON
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|LE'VERE, DAMEN MAURICE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/17/2019
|SEYMORE, TYREE ANTON
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|SEYMORE, TYREE ANTON
|THREAT OF MASS VIOLENCE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|SEYMORE, TYREE ANTON
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|SEYMORE, TYREE ANTON
|FALSE STATEMENT-DESTRUCTIVE DEVICE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|VIOL REL COND-CRIME OF VIOL
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/17/2019
|WINGO, JOSEPH THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC