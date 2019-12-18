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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/17/2019AULT, STEPHANIE LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRATT-CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/17/2019FRY, CHARLES ALLEN JRCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KHELD AT CCDC
12/17/2019HAULER, ANDREW JOSEPHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/17/2019JORGE, JACOB CAMERONCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
12/17/2019JORGE, JACOB CAMERONCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSHELD AT CCDC
12/17/2019JORGE, JACOB CAMERONCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
12/17/2019LE'VERE, DAMEN MAURICEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
12/17/2019SEYMORE, TYREE ANTONTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
12/17/2019SEYMORE, TYREE ANTONTHREAT OF MASS VIOLENCEHELD AT CCDC
12/17/2019SEYMORE, TYREE ANTONARSON/THREATHELD AT CCDC
12/17/2019SEYMORE, TYREE ANTONFALSE STATEMENT-DESTRUCTIVE DEVICEHELD AT CCDC
12/17/2019WILES, ROBERT LEE JRVIOL REL COND-CRIME OF VIOLHELD AT CCDC
12/17/2019WILES, ROBERT LEE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/17/2019WILES, ROBERT LEE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/17/2019WINGO, JOSEPH THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/17/2019WINGO, JOSEPH THOMASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/17/2019WINGO, JOSEPH THOMASUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/17/2019WINGO, JOSEPH THOMASMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/17/2019WINGO, JOSEPH THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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