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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/15/2019GRAVETTE, CARL NATHANIEL JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/15/2019GRAVETTE, CARL NATHANIEL JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/15/2019GRAVETTE, CARL NATHANIEL JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/15/2019GRAVETTE, CARL NATHANIEL JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/15/2019HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED ON BOND
12/15/2019HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
12/15/2019HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
12/15/2019HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED ON BOND
12/15/2019HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
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