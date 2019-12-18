The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/15/2019
|GRAVETTE, CARL NATHANIEL JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/15/2019
|GRAVETTE, CARL NATHANIEL JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/15/2019
|GRAVETTE, CARL NATHANIEL JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/15/2019
|GRAVETTE, CARL NATHANIEL JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/15/2019
|HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZ
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED ON BOND
|12/15/2019
|HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZ
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|12/15/2019
|HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZ
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|12/15/2019
|HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZ
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED ON BOND
|12/15/2019
|HENDERSON, NYCHOLAS JAYMZ
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND