The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/13/2019
|ARRINGTON, THOMAS SLADE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|BARNES, CODY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|BAUERLINE, MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|BLAIR, JASON EARL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|FUNKHOUSER, CASEY RAE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/13/2019
|FUNKHOUSER, CASEY RAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/13/2019
|HUTTON, KEVIN EUGENE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|JACKSON, DONALD DAMASCUS
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|JOHNSON, BRYAN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|WEST, CARLEA CASELE
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/13/2019
|WEST, ELIZABETH FRANCES
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/13/2019
|ZUREK, MARK DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/13/2019
|ZUREK, MARK DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC