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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/13/2019ARRINGTON, THOMAS SLADEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
12/13/2019BARNES, CODY JACOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/13/2019BAUERLINE, MICHAEL VIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
12/13/2019BLAIR, JASON EARLDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
12/13/2019FUNKHOUSER, CASEY RAECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/13/2019FUNKHOUSER, CASEY RAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/13/2019HUTTON, KEVIN EUGENEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
12/13/2019JACKSON, DONALD DAMASCUSFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
12/13/2019JOHNSON, BRYAN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
12/13/2019WEST, CARLEA CASELEPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/13/2019WEST, ELIZABETH FRANCESPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/13/2019ZUREK, MARK DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/13/2019ZUREK, MARK DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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