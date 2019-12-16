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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/12/2019WATTIE, RASHAD JUWANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
12/12/2019RHOTEN, DANIEL LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
12/12/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-UNSECURED BOND
12/12/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/12/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/12/2019TREMINIO, MARCOS JOSEKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
12/12/2019TREMINIO, MARCOS JOSEDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
12/12/2019GAMES, JOSE LUISCONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTHELD AT CCDC
12/12/2019GAMES, JOSE LUISVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBDIST INTIMATE/SEX IMAGERELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBMALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000RELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019EATON, SAMUEL WEBBASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
12/12/2019BRISCOE, JACQUELINE ROSECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2019BRISCOE, JACQUELINE ROSECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2019BARNES, CODY JACOBROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/12/2019BARNES, CODY JACOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/12/2019GREEN, DERYL TYRONZA JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
12/12/2019GREEN, DERYL TYRONZA JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/12/2019GREEN, DERYL TYRONZA JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/12/2019RICHARDS, DEIDRA MIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/12/2019RICHARDS, DEIDRA MIACDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTIONHELD AT CCDC
12/12/2019RICHARDS, DEIDRA MIACDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/12/2019HARVEY, SHARON LEITHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/12/2019HARVEY, SHARON LEITHCDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTIONHELD AT CCDC
12/12/2019HARVEY, SHARON LEITHCDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTIONHELD AT CCDC
12/12/2019HARVEY, SHARON LEITHCDS: COM NUIS: DIST. NARCHELD AT CCDC
12/12/2019HARVEY, SHARON LEITHCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/12/2019SINGER, RYAN BUCHMANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/12/2019SINGER, RYAN BUCHMANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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