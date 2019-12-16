The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/12/2019
|WATTIE, RASHAD JUWAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|RHOTEN, DANIEL LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/12/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/12/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/12/2019
|TREMINIO, MARCOS JOSE
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/12/2019
|TREMINIO, MARCOS JOSE
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/12/2019
|GAMES, JOSE LUIS
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|GAMES, JOSE LUIS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|DIST INTIMATE/SEX IMAGE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|MALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|EATON, SAMUEL WEBB
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/12/2019
|BRISCOE, JACQUELINE ROSE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2019
|BRISCOE, JACQUELINE ROSE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|BARNES, CODY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|GREEN, DERYL TYRONZA JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|GREEN, DERYL TYRONZA JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|GREEN, DERYL TYRONZA JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|RICHARDS, DEIDRA MIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|RICHARDS, DEIDRA MIA
|CDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTION
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|RICHARDS, DEIDRA MIA
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|HARVEY, SHARON LEITH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|HARVEY, SHARON LEITH
|CDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTION
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|HARVEY, SHARON LEITH
|CDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTION
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|HARVEY, SHARON LEITH
|CDS: COM NUIS: DIST. NARC
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|HARVEY, SHARON LEITH
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/12/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC