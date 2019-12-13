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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
12/11/2019EDWARDS, ISAIAH THOMASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
12/11/2019EDWARDS, ISAIAH THOMASATT-FORGERY-PRIV DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
12/11/2019EDWARDS, ISAIAH THOMASFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
12/11/2019KARAFFA, VICTOR ALVAREZASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/11/2019MEDICUS, ANGELINA MELISSAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/11/2019ROSS, BRANDON DAVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/11/2019SMITH, RAYMOND EDWARDSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC
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