The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|12/11/2019
|EDWARDS, ISAIAH THOMAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/11/2019
|EDWARDS, ISAIAH THOMAS
|ATT-FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/11/2019
|EDWARDS, ISAIAH THOMAS
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/11/2019
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/11/2019
|MEDICUS, ANGELINA MELISSA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/11/2019
|ROSS, BRANDON DAVON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/11/2019
|SMITH, RAYMOND EDWARD
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC