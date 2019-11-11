The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/9/2019
|RAUCK, LINDSAY LOUISE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|VEH DRIVER GIVING FALSE AND FICTITIOUS NAME TO UNIFORMED POL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|MORONTA, MATTHEW
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|INTOXICATED ENDANGER
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|INTOXICATED ENDANGER
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|INTOXICATED ENDANGER
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|DISORDERLY CONDUCT
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|RECKLESS ENDANGERMENT
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|RECKLESS ENDANGERMENT
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|11/9/2019
|GROVE, JOSEPH AARON
|ASSAULT-FIRST DEGREE