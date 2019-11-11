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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/9/2019RAUCK, LINDSAY LOUISE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/9/2019MORONTA, MATTHEWDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWVEH DRIVER GIVING FALSE AND FICTITIOUS NAME TO UNIFORMED POLRELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019MORONTA, MATTHEWDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONINTOXICATED ENDANGER 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONINTOXICATED ENDANGER 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONINTOXICATED ENDANGER 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONDISORDERLY CONDUCT 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONRECKLESS ENDANGERMENT 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONRECKLESS ENDANGERMENT 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONASSAULT-SECOND DEGREE 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONASSAULT-SECOND DEGREE 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONASSAULT-FIRST DEGREE 
11/9/2019GROVE, JOSEPH AARONASSAULT-FIRST DEGREE
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