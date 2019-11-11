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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/8/2019RALEIGH, JACOB MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/8/2019BROWN, MICHELLE LYNNTHEFT-SCHEME: LESS $100HELD AT CCDC
11/8/2019TURNER, REBECCA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/8/2019STEWART, CHARLES BENJAMIN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/8/2019FOLEY, JOHN MICHAELDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
11/8/2019WALIA, PRIYANSHUNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019WALIA, PRIYANSHUFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019WALIA, PRIYANSHUDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019WALIA, PRIYANSHUDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019LAROCQUE, KARA MAECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019LAROCQUE, KARA MAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019LAROCQUE, KARA MAETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019MILLER, JOSEPH ROBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019MILLER, JOSEPH ROBERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019MILLER, JOSEPH ROBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019MILLER, JOSEPH ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/8/2019BROWN, MICHELLE LYNNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/8/2019GREEN, EDWARD JOSEPHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
11/8/2019GREEN, EDWARD JOSEPHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
11/8/2019GREEN, EDWARD JOSEPHINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
11/8/2019GREEN, EDWARD JOSEPHTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
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