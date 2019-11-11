The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/8/2019
|RALEIGH, JACOB MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|BROWN, MICHELLE LYNN
|THEFT-SCHEME: LESS $100
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|TURNER, REBECCA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|STEWART, CHARLES BENJAMIN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|FOLEY, JOHN MICHAEL
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|WALIA, PRIYANSHU
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|WALIA, PRIYANSHU
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|WALIA, PRIYANSHU
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|WALIA, PRIYANSHU
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|LAROCQUE, KARA MAE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|LAROCQUE, KARA MAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|LAROCQUE, KARA MAE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|MILLER, JOSEPH ROBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|MILLER, JOSEPH ROBERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|MILLER, JOSEPH ROBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|MILLER, JOSEPH ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/8/2019
|BROWN, MICHELLE LYNN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/8/2019
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/8/2019
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/8/2019
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/8/2019
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND