The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/27/2019
|LANCASTER, ANTONIO
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|LANCASTER, ANTONIO
|POSS/REC WEAPON WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|TRAGESER, MICHAEL EUGENE JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|POMEROY, PEYTON YOUNGER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|POMEROY, PEYTON YOUNGER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|LYON, JORDAN NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|LYON, JORDAN NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|BANASZEK, DOMINICK WILLIAM
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|BANASZEK, DOMINICK WILLIAM
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|BANASZEK, DOMINICK WILLIAM
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|BANASZEK, DOMINICK WILLIAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|BANASZEK, DOMINICK WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|NIX, MARCUS EMMANUEL
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/27/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/27/2019
|GREY, DEON ALFRED
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|REVELS, CARY L
|CIVIL MATTER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/27/2019
|HOWARD, SUNSHINE DAYE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC