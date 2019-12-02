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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/27/2019LANCASTER, ANTONIOPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
11/27/2019LANCASTER, ANTONIOPOSS/REC WEAPON WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
11/27/2019TRAGESER, MICHAEL EUGENE JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/27/2019POMEROY, PEYTON YOUNGERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/27/2019POMEROY, PEYTON YOUNGERASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/27/2019LYON, JORDAN NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019LYON, JORDAN NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019BANASZEK, DOMINICK WILLIAMDISPLAY SUSPENDED LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019BANASZEK, DOMINICK WILLIAMDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019BANASZEK, DOMINICK WILLIAMDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019BANASZEK, DOMINICK WILLIAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019BANASZEK, DOMINICK WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019NIX, MARCUS EMMANUELESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/27/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/27/2019GREY, DEON ALFREDFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019REVELS, CARY LCIVIL MATTERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/27/2019HOWARD, SUNSHINE DAYEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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