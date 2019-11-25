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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/23/2019EISBERG, CARL RICHARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
11/23/2019EISBERG, CARL RICHARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
11/23/2019EISBERG, CARL RICHARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
11/23/2019GARNER, EVAN MAJERLETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/23/2019GARNER, EVAN MAJERLEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
11/23/2019GARNER, EVAN MAJERLETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/23/2019GARNER, EVAN MAJERLETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/23/2019GARNER, EVAN MAJERLEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
11/23/2019HENDRICKS , GREGORY BERANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/23/2019HENDRICKS , GREGORY BERANTHONYUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
11/23/2019HENDRICKS , GREGORY BERANTHONYTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/23/2019JOHNSON, TYRONE, PIERREFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019KELLER, GARY JAMESBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
11/23/2019KELLER, GARY JAMESBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/23/2019KELLER, GARY JAMESTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/23/2019KELLER, GARY JAMESBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/23/2019KELLER, GARY JAMESBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2019LAMBERT, EVAN MICHAELFAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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