The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/23/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|11/23/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|11/23/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|11/23/2019
|GARNER, EVAN MAJERLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|GARNER, EVAN MAJERLE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|GARNER, EVAN MAJERLE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|GARNER, EVAN MAJERLE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|GARNER, EVAN MAJERLE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|HENDRICKS , GREGORY BERANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|HENDRICKS , GREGORY BERANTHONY
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|HENDRICKS , GREGORY BERANTHONY
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|JOHNSON, TYRONE, PIERRE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|KELLER, GARY JAMES
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|KELLER, GARY JAMES
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|KELLER, GARY JAMES
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|KELLER, GARY JAMES
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|KELLER, GARY JAMES
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2019
|LAMBERT, EVAN MICHAEL
|FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE