The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/22/2019
|CHANCE, WARREN MOFFETT JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2019
|COX, BRIDGETTE LEE
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|COX, BRIDGETTE LEE
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|CRUICKSHANK, IAN MCINTOSH
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/22/2019
|DRECHSLER, BRIAN WAYNE
|URINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITED
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/22/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/22/2019
|EISBERG, CARL RICHARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/22/2019
|FAZIO, NICHOLAS JOHN
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|FICK, TIMOTHY JOHN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|HOWARD, CAROL LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|KLUVER, JOHN RICHARD JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/22/2019
|O'NEIL, KIRK NOLAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/22/2019
|RAUCK, LINDSAY LOUISE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/22/2019
|WILLIAMS, KELLI ELIZABETH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE