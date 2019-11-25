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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/22/2019CHANCE, WARREN MOFFETT JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2019COX, BRIDGETTE LEEFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
11/22/2019COX, BRIDGETTE LEEFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
11/22/2019CRUICKSHANK, IAN MCINTOSHDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/22/2019DRECHSLER, BRIAN WAYNEURINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITEDHELD AT CCDC
11/22/2019EISBERG, CARL RICHARDDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/22/2019EISBERG, CARL RICHARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/22/2019EISBERG, CARL RICHARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/22/2019FAZIO, NICHOLAS JOHNFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
11/22/2019FICK, TIMOTHY JOHNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/22/2019HOWARD, CAROL LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/22/2019KLUVER, JOHN RICHARD JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/22/2019O'NEIL, KIRK NOLANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/22/2019RAUCK, LINDSAY LOUISEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/22/2019WILLIAMS, KELLI ELIZABETHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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