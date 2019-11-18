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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/16/2019CHIARUTTINI, JORDON TIMOTHYDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019CHIARUTTINI, JORDON TIMOTHYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019HOPKINS, CHARLES ROBERT JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/16/2019HOPKINS, CHARLES ROBERT JRCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/16/2019HOPKINS, CHARLES ROBERT JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/16/2019MILLER, HATTIE ELAINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/16/2019MILLER, HATTIE ELAINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MILLER, JUSTIN RICHARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2019MINTZER, SAMUEL DAVIDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
11/16/2019MINTZER, SAMUEL DAVIDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
11/16/2019SMITH, RAHEEM ALIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/16/2019SMITH, RAHEEM ALIRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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