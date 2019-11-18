The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/16/2019
|CHIARUTTINI, JORDON TIMOTHY
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|CHIARUTTINI, JORDON TIMOTHY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|HOPKINS, CHARLES ROBERT JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/16/2019
|HOPKINS, CHARLES ROBERT JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/16/2019
|HOPKINS, CHARLES ROBERT JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/16/2019
|MILLER, HATTIE ELAINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/2019
|MILLER, HATTIE ELAINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MILLER, JUSTIN RICHARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2019
|MINTZER, SAMUEL DAVID
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|11/16/2019
|MINTZER, SAMUEL DAVID
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|11/16/2019
|SMITH, RAHEEM ALI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/16/2019
|SMITH, RAHEEM ALI
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC