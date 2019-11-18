The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/15/2019
|CASTELAN, AMANDA MARIE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|CRANE, MACEN LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/15/2019
|DAVIS, GRADY CLARK III
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|GROOMES, JUSTIN DEAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/15/2019
|JAH, ALUSINE SAHID JR
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|JAH, ALUSINE SAHID JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|MCCRAY, DANNY EUGENE III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/15/2019
|MCCRAY, DANNY EUGENE III
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/15/2019
|MCCRAY, DANNY EUGENE III
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/15/2019
|O'NEIL, KIRK NOLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|SAMS, BRYAN RICHARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/15/2019
|SCOTT, AMANDA ELIZABETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/15/2019
|WOOLRIDGE, SCOTT GREGORY
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC