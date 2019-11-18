xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/15/2019CASTELAN, AMANDA MARIEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
11/15/2019CRANE, MACEN LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/15/2019DAVIS, GRADY CLARK III(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLHELD AT CCDC
11/15/2019GROOMES, JUSTIN DEANFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/15/2019JAH, ALUSINE SAHID JRSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/15/2019JAH, ALUSINE SAHID JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/15/2019MCCRAY, DANNY EUGENE IIIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/15/2019MCCRAY, DANNY EUGENE IIITELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-UNSECURED BOND
11/15/2019MCCRAY, DANNY EUGENE IIIHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
11/15/2019O'NEIL, KIRK NOLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/15/2019SAMS, BRYAN RICHARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/15/2019SCOTT, AMANDA ELIZABETHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/15/2019WOOLRIDGE, SCOTT GREGORYROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement
Advertisement