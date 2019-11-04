The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/2/2019
|BECKER, PAUL RYAN JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2019
|BECKER, PAUL RYAN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2019
|BECKER, PAUL RYAN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2019
|BERMANSKI, SCOTT ARON
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/2/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED ON BOND
|11/2/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED ON BOND
|11/2/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|11/2/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED ON BOND
|11/2/2019
|BUSICK, ANTHONY SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|11/2/2019
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/2/2019
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/2/2019
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/2/2019
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/2/2019
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/2/2019
|STEADMAN, MICHAEL ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND