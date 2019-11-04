The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/2/2019BECKER, PAUL RYAN JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2019BECKER, PAUL RYAN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2019BECKER, PAUL RYAN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2019BERMANSKI, SCOTT ARONFUGITIVE FROM JUSTICERELEASED TO OTHER AGENCY
11/2/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED ON BOND
11/2/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED ON BOND
11/2/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED ON BOND
11/2/2019BUSICK, ANTHONY SCOTT(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED ON BOND
11/2/2019BUSICK, ANTHONY SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED ON BOND
11/2/2019SANDERS, NICHOLAS LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/2/2019SANDERS, NICHOLAS LEECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/2/2019SANDERS, NICHOLAS LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/2/2019SANDERS, NICHOLAS LEEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/2/2019SANDERS, NICHOLAS LEEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/2/2019STEADMAN, MICHAEL ALLENFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
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