The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/1/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/1/2019EVERING, CASEY NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/1/2019EVERING, CASEY NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/1/2019FULKS, JOSHUA RYANATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/1/2019FULKS, JOSHUA RYANFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/1/2019FULKS, JOSHUA RYANISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
11/1/2019FULKS, JOSHUA RYANFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/1/2019HORTON, SILAS WILLIAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/1/2019KEYS, LISA MARIECREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
11/1/2019KRAKET, DONALD ALLENDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
11/1/2019RIVERA, KYLE ANDREWMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/1/2019SALIARD, VENSON KAINEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/1/2019SALIARD, VENSON KAINERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/1/2019SALIARD, VENSON KAINEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/1/2019SALIARD, VENSON KAINEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/1/2019WILSON, GARRY WAYNEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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