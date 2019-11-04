The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/1/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/1/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/1/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/1/2019
|FULKS, JOSHUA RYAN
|ATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|FULKS, JOSHUA RYAN
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|FULKS, JOSHUA RYAN
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|FULKS, JOSHUA RYAN
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|HORTON, SILAS WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|KEYS, LISA MARIE
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|KRAKET, DONALD ALLEN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|SALIARD, VENSON KAINE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|SALIARD, VENSON KAINE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|SALIARD, VENSON KAINE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|SALIARD, VENSON KAINE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/1/2019
|WILSON, GARRY WAYNE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC